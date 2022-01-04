В Минской области газифицировано около 1100 населенных пунктов

Около 17 тысяч посещений и 50 тысяч звонков ежегодно! Столько обращений по вопросам газификации принимает Центр обслуживания населения в Солигорске. Акцент - на качественное оказание услуг абонентам. Подключение к газопроводу и пуск голубого топлива, эксплуатация и ремонт оборудования. Также принимают заявки на доставку газа в баллонах, проводят инструктажи по технике безопасности.

Для удобства и, главное, безопасности потребителей работает аварийно-диспетчерская служба. Состояние всех подземных и внешних коммуникаций там отслеживают круглосуточно в режиме реального времени.

Газификация центрального региона