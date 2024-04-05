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В Минской области избрали делегатов ВНС от местных советов
Сегодня на заседании сессии Минского областного совета депутатов утвердили делегатов Всебелорусского народного собрания от местных cоветов депутатов центрального региона.
Было выдвинуто 60 человек - представители из числа депутатов местных советов депутатов областного, базового и первичного территориальных уровней. Кандидаты представляют все отрасли экономики и социальной сферы Минской области.
Среди делегатов деятели культуры и искусства, врачи, учителя, руководители организаций и предприятий. Самому младшему 24 года, а старшему 64.
Активное обсуждение и выдвижение кандидатов в делегаты ВНС продолжалось во всех регионах почти три недели. Напомним, предельная численность делегатов ВНС составляет 1 200 человек.
Народное вече будет утверждать важнейшие для страны документы: основные направления внутренней и внешней политики, Военную доктрину, Концепцию национальной безопасности, программу социально-экономического развития и выносить решения о легитимности выборов, избирать судей, председателя и членов ЦИК.
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