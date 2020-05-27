В Минской области к летнему сезону оборудовали 122 зоны отдыха

Всего по данным на май в области оборудованы 122 зоны отдыха. Установлены запрещающие дорожные знаки и шлагбаумы, очищены от мусора прилегающие территории, убрана водная растительность на мелководье, очищены акватории. На 15 пляжах созданы места для купания людей, которые не умеют плавать. Чтобы минимизировать загрязнение территории, установлено более тысячи контейнеров и урн.



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