В Минской области к месту учебы будут подвозить почти 13 тысяч детей: не только школьников, но и воспитанников детских садов

В Минской области с 1 сентября к месту учебы будут подвозить почти 13 тысяч детей. Это не только школьники, но и воспитанники детских садов. На маршруты выйдут всего 300 автобусов. В этом году новые бусы появились во всех районах, чтобы ученики добирались безопасно и с комфортом.