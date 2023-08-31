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В Минской области к месту учебы будут подвозить почти 13 тысяч детей: не только школьников, но и воспитанников детских садов

В Минской области с 1 сентября к месту учебы будут подвозить почти 13 тысяч детей. Это не только школьники, но и воспитанники детских садов. На маршруты выйдут всего 300 автобусов. В этом году новые бусы появились во всех районах, чтобы ученики добирались безопасно и с комфортом.

Все автобусы оборудованы двухкамерными видеорегистраторами и накопителями информации. Они прошли техосмотр, за каждым закреплен водитель. Также во всех районах есть резервный транспорт. При необходимости он в любой момент может выйти на маршрут и вовремя доставить детей на занятия.

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