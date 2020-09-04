В Минской области к патриотическим флешмобам подключились предприятия и организации каждого района

Это представители ЖКХ, электросетей, Белпочты, Миноблгаза и Молодечненского лесхоза. С государственной символикой, плакатами со словами поддержки и национальным гимном коллективы вышли на акцию. Вместе с работниками предприятий на улице выехала и сельхозтехника. Ведь сейчас каждому неравнодушному белорусу за судьбу своей родины важно сохранить мир в семьях, спокойствие и безопасность в городах. К слову, сегодня акции в поддержку суверенной Беларуси продолжатся и в других районных центрах региона. А накануне в стране состоялось 20 массовых мероприятий - около 10 тысяч человек выступили против иностранного вмешательства во внутренние дела нашей страны, фейков и раскола общества.