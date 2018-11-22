В Минской области масштабно решается вопрос улучшения качества воды

Повышенный уровень железа устраняется на специальных станциях. Сейчас их строят в Минском, Молодечненском, Солигорском и других районах. Как вместе с водоснабжением улучшается качество жизни? И что надо для того, чтобы обычную жидкость превратить в почти чудодейственную? Материал Алексея Кондратенко.

Послушать мелодии Эдварда Грига или Фридерика Шопена и зарядиться позитивом. На водоканале в Солигорске свои методики дополнительного воздействия на воду. Скважину на одной из местных станций обезжелезивания некогда и освятили. Неудивительно, что и без того высококачественная артезианская вода такая популярная у жителей Солигорска. Здесь ее разливают и доставляют в офисы, цехи и дома.

К 2025 году в Солигорском, Любанском, Клецком и Несвижском районах появятся 35 станций обезжелезивания. Особое внимание к повышению качества питьевой воды и в Минском районе.

Территория вокруг столицы одна из самых густонаселенных в целом по Беларуси. Только в поселке Колодищи уже более 20 тысяч человек. Поэтому растет и объем потребления воды, а соответственно надо улучшать и ее качество.

Во время дачного сезона людей еще больше. Но главное - в Минском районе хватает и совсем маленьких деревень даже на 100 человек. Там водоканал устанавливает специальные мини-системы очистки. Результат этого года - 7 новых объектов. В планах на ближайшие два года - улучшение качества питьевой воды во всем районе.

В ближайшее время, заверяют в жилищно-коммунальном хозяйстве области, вода из-под крана должна существенно улучшиться во всем центральном регионе.