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В Минской области на дорогах республиканского значения в 2024 году заменят более 300 км покрытия
В Минской области на дорогах республиканского значения в этом году заменят более 300 км покрытия. Об этом рассказал начальник управления производства работ и содержания дорожной сети РУП "Минскавтодор-Центр" Дмитрий Демидович, сообщает БЕЛТА.
"Наше предприятие обслуживает 3,4 тыс. км республиканских автомобильных дорог, расположенных в Минской области. Основная их часть (а это 3,2 тыс. км) имеет асфальтобетонное покрытие и 203 км дорог - цементобетонное покрытие. Ямочный ремонт на всех участках дорог мы завершили до 9 мая", - рассказал Дмитрий Демидович.
Он также пояснил, что ямочность на дорогах образуется не только зимой, поэтому ремонтные работы будут продолжаться. Причинами ямочности являются как старение покрытия, так и воздействие на полотно большегрузных автомобилей.
"С начала года мы выполнили ямочный ремонт на площади 76,8 тыс. кв.м. Также будет выполнен текущий ремонт более 300 км покрытия (в прошлом году - 242 км). Кроме того, в 2024 году необходимо восстановить более 9 тыс. кв.м линий разметки, из них уже выполнено более 60 %. Увеличение объемов выполняемых работ напрямую связано с увеличением объемов финансирования", - добавил Дмитрий Демидович.
Фото: БЕЛТА
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