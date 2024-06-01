В Минской области на дорогах республиканского значения в 2024 году заменят более 300 км покрытия

В Минской области на дорогах республиканского значения в этом году заменят более 300 км покрытия. Об этом рассказал начальник управления производства работ и содержания дорожной сети РУП "Минскавтодор-Центр" Дмитрий Демидович, сообщает БЕЛТА.

"Наше предприятие обслуживает 3,4 тыс. км республиканских автомобильных дорог, расположенных в Минской области. Основная их часть (а это 3,2 тыс. км) имеет асфальтобетонное покрытие и 203 км дорог - цементобетонное покрытие. Ямочный ремонт на всех участках дорог мы завершили до 9 мая", - рассказал Дмитрий Демидович.

Он также пояснил, что ямочность на дорогах образуется не только зимой, поэтому ремонтные работы будут продолжаться. Причинами ямочности являются как старение покрытия, так и воздействие на полотно большегрузных автомобилей.

"С начала года мы выполнили ямочный ремонт на площади 76,8 тыс. кв.м. Также будет выполнен текущий ремонт более 300 км покрытия (в прошлом году - 242 км). Кроме того, в 2024 году необходимо восстановить более 9 тыс. кв.м линий разметки, из них уже выполнено более 60 %. Увеличение объемов выполняемых работ напрямую связано с увеличением объемов финансирования", - добавил Дмитрий Демидович.