В Минской области сегодня дождь с мокрым снегом, местами град

Зима ненадолго возвращается. Во второй половине дня местами в Минской области наблюдался дождь с мокрым снегом, местами град. В некоторых районах порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. На сегодня синоптиками объявлено штормовое предупреждение. Пешеходам и водителям рекомендуют быть особенно внимательными и осторожными на дорогах. Спасатели советуют не парковать автомобили под деревьями и неустойчивыми конструкциями.