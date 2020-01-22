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В Минской области сегодня дождь с мокрым снегом, местами град
Зима ненадолго возвращается. Во второй половине дня местами в Минской области наблюдался дождь с мокрым снегом, местами град. В некоторых районах порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. На сегодня синоптиками объявлено штормовое предупреждение. Пешеходам и водителям рекомендуют быть особенно внимательными и осторожными на дорогах. Спасатели советуют не парковать автомобили под деревьями и неустойчивыми конструкциями.
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