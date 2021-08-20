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В Минской области началась заготовка лесных даров
С наступлением дождей пожароопасное положение в лесных угодьях стабилизировалось. Из-за долгожданных осадков в лесах Минской области появилась достаточно влаги, это повлияло на рост грибов. Местные жители массово отправились на тихую охоту. Там, где прошли сильные дожди, корзины наполняют белыми грибами, лисичками и подосиновиками. По-прежнему актуальны и витаминные сборы - черники, брусники и голубики. В некоторых регионах ягода особенно крупная и сочная. Главное - знать, где ее искать.
Заготовка лесных даров - традиционно хороший источник заработка. Отделения коопсоюзов по всей стране активно принимают ягоды и грибы у населения.
Однако после сбора или приобретения лесных даров, которые нередко накапливают опасные радионуклиды, лучше отнести их в специальную лабораторию на проверку.
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