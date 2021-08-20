В Минской области началась заготовка лесных даров

С наступлением дождей пожароопасное положение в лесных угодьях стабилизировалось. Из-за долгожданных осадков в лесах Минской области появилась достаточно влаги, это повлияло на рост грибов. Местные жители массово отправились на тихую охоту. Там, где прошли сильные дожди, корзины наполняют белыми грибами, лисичками и подосиновиками. По-прежнему актуальны и витаминные сборы - черники, брусники и голубики. В некоторых регионах ягода особенно крупная и сочная. Главное - знать, где ее искать.