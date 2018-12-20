В Минской области награждены создатели лучших проектов в сфере молодежной политики

Молодые лидеры изо всех районов реализовывали свои идеи в разных направлениях: культура, спорт, здравоохранение. Проводили благотворительные акции, концерты и форумы. В этом году в области прошел фестиваль команд КВН, спортивный праздник субкультур и творчества, турслет "Васильковый венок".