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В Минской области награждены создатели лучших проектов в сфере молодежной политики

Молодые лидеры изо всех районов реализовывали свои идеи в разных направлениях: культура, спорт, здравоохранение. Проводили благотворительные акции, концерты и форумы. В этом году в области прошел фестиваль команд КВН, спортивный праздник субкультур и творчества, турслет "Васильковый венок".

По итогам года определены 17 молодых лидеров. Участники получили почетные грамоты и подарки.

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