Останки бизнесмена, пропавшего 25 лет назад, найдены в лесу Минской области

Первоначально он, конечно, отрицал свою причастность к данному преступлению. Однако косвенные улики, которые говорили о том, что он причастен, склонили чашу весов к тому, что он сознался. Злоумышленники заманили бизнесмена на квартиру, где связали, удерживали и избивали его, выбивали долги, чтобы он возвращал деньги, которые был должен. После чего они его вывезли в лесополосу и закопали. Дабы отвести от себя подозрения, ими было принято решение изготовить несколько взрывных устройств, отправить по адресам места жительства компаньонов. План был таков: пустить милицию по ложному следу, якобы бизнесмен сам направил устройства своим компаньонам и уехал за пределы Беларуси.

Максим Гамола, заместитель начальника ГУВД Минска - начальник криминальной милиции