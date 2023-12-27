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Останки бизнесмена, пропавшего 25 лет назад, найдены в лесу Минской области
Раскрыли убийство спустя 25 лет. Правоохранителям удалось установить похитителей минского бизнесмена. Его останки нашли в лесу. 31 декабря 1997 года минчанин отправился на встречу с компаньоном - вместе мужчины создавали бизнес, для развития которого взяли в долг под проценты свыше 60 тысяч долларов. Домой минчанин не вернулся, родственники забили тревогу.
Через определенное время мужчина вышел на связь со своими родственниками, с некоторыми коллегами, просил у них крупные суммы денег. Звонил по телефону, был очень встревожен, после чего пропал. Сотрудники милиции разыскивали и в Республике Беларусь, и за пределами.
Звонивший срочно просил 53 тысячи долларов. На вопросы о местонахождении отвечал уклончиво и обещал все рассказать позже. Но спустя неделю звонки прекратились. Под подозрение попал бизнес-партнер, но мужчина рассказал милиционерам, что на встречу 40-летний минчанин так и не пришел. Зацепок, которые бы вели к коммерсанту, найти так и не удалось.
Спустя год компаньоны пропавшего бизнесмена, которым он должен был деньги, получили посылки с взрывными устройствами. Бандероли пришлось разминировать. Тогда подозрения пали на пропавшего бизнесмена, поскольку из-за большого долга между предпринимателями сильно накалились отношения.
С упаковки одной из посылок криминалисты изъяли отпечаток пальца, но его идентифицировать смогли лишь в этом году. Под подозрение попал житель Гомельской области. В 90-х он состоял в преступной группировке, а в 2001-м был осужден за захват заложника.
Мы обратили внимание на то, что в деле есть след, с которым можно работать. При дополнительном исследовании установлено совпадение с лицом, ранее судимым за схожее преступление. Задержание проходило при силовой поддержке специально подразделения по борьбе с терроризмом "Алмаз", ввиду того что ранее судимые за серьезные преступления являлись членами определенных преступных формирований в лихие 90-е.
Первоначально он, конечно, отрицал свою причастность к данному преступлению. Однако косвенные улики, которые говорили о том, что он причастен, склонили чашу весов к тому, что он сознался. Злоумышленники заманили бизнесмена на квартиру, где связали, удерживали и избивали его, выбивали долги, чтобы он возвращал деньги, которые был должен. После чего они его вывезли в лесополосу и закопали. Дабы отвести от себя подозрения, ими было принято решение изготовить несколько взрывных устройств, отправить по адресам места жительства компаньонов. План был таков: пустить милицию по ложному следу, якобы бизнесмен сам направил устройства своим компаньонам и уехал за пределы Беларуси.
Тело жертвы нашли в лесу в 15 км от Минска.
Захоронение проходило ночью. Длительный промежуток времени, прошедший с того момента, усложнял поиск. Были определенные ориентиры: так называемые бугорки, на которые ориентировались подозреваемые. В своих пояснениях указывали, что захоронили труп на одном из бугорков. Мы вскрыли большое количество таких бугорков и в одном из них обнаружили останки.
По уголовному делу задержаны 6 человек, пятеро заключены под стражу. Сейчас подозреваемым от 46 до 66 лет.
Гражданин был похищен одним из своих компаньонов, после чего длительное время удерживался в одной из квартир Московского района Минска. Похитители требовали от жертвы передать им значительную сумму денежных средств, эквивалентнуюв тот период стоимости нескольких квартир. В последующем сотрудники правоохранительных органов установили предполагаемое место захоронения жертвы.
Благодаря новым экспертизам удалось установить истинные обстоятельства исчезновения предпринимателя. Найденные секретированные останки направлены на экспертизу. Окончательное обвинение подозреваемым будет дано по завершении расследования.
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