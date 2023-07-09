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В Минской области открыли первый профильный лагерь для учеников педагогических классов
Лето - с перспективой на будущее. Первый профильный лагерь для учеников педагогических классов работает в Минской области. На базе Дзержинского колледжа школьники из всех районов центрального региона изучают новое о профессии учителя, посещают экскурсии и налаживают контакты.
В программе будущих учителей - поездка в Центр экологического туризма и краеведческий музей, диалоговая площадка с представителями педуниверситета. За девятидневную смену лагерь "Пульс" посетит почти сотня школьников.
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