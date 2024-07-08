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В Минской области открылись лагеря для учеников профильных классов. Узнали, какое направление самое популярное
Летний отдых с погружением в профессию. В Минской области открылись лагеря для учеников профильных классов. Самое популярное - педагогическое направление. 90 ребят из центрального региона забронировали путевку в профсмену. Полсотни мест заняли будущие аграрии и столько же - инженеры. Летний интенсив организован на базе трех колледжей центрального региона - в Несвиже, Дзержинске и Смиловичах. В программе - тренинги, мастер-классы, экскурсии.
Инициативе профильных лагерей дали старт в Минской области прошлым летом. В этом году направлений больше - открылись смены с аграрным и инженерным уклоном.
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