В Минской области открылось 220 ярмарок с новогодними деревьями

В эти дни центральный регион наполняется новогодним ароматом. Сегодня развернулись елочные базары. Точек продажи в Минской области открылось 220. В ассортименте в основном молодые елки -возрастом от 5 до 8 лет и высотой до 3 метров. Кстати, главный символ Нового года - это необязательно елка. Популярностью у покупателей пользуются сосна, душистые букеты из живых веток и деревья в кадках. По сравнению с прошлым годом, их цена особо не изменится и составит от 9 до 16 рублей.



Вместе с тем, накануне новогодних праздников лесная охрана будет работать в усиленном режиме: вдоль дорог будут стоять контрольные посты, а в лесах разместят камеры видеонаблюдения.



