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В Минской области продолжают открывать воркаут-зоны и скейт-площадки

Площадка работает уже год, а неподалеку - в агрогородке Лошница - открылась совсем свежая воркаут-зона. Сейчас она является главным местом притяжения для всех жителей агрогородка и соседних населенных пунктов.


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