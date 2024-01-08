В Минской области планируют открыть более 100 объектов торговли и услуг

Ставка на высокое качество, широкий ассортимент, доступные цены и удобный формат шопинга. В Минской области в этом году планируют открыть более 100 объектов торговли и услуг. По прогнозам, это сфера прирастет почти на 5 % к уровню прошлого года. Большого эффекта ждут и от "Першага нацыянальнага гандлёвага дома", который открылся в Минске. Здесь есть павильоны всех областей Беларуси. У центрального региона 13 магазинов. Свою продукцию представляют флагманы АПК. Это, например, мясопереработка, все актуальные коллекции трикотажа для всей семьи. Найдут для себя товары и те, кто занимается ремонтом и благоустройством жилья.