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В Минской области планируют открыть более 100 объектов торговли и услуг

Ставка на высокое качество, широкий ассортимент, доступные цены и удобный формат шопинга. В Минской области в этом году планируют открыть более 100 объектов торговли и услуг. По прогнозам, это сфера прирастет почти на 5 % к уровню прошлого года. Большого эффекта ждут и от "Першага нацыянальнага гандлёвага дома", который открылся в Минске. Здесь есть павильоны всех областей Беларуси. У центрального региона 13 магазинов. Свою продукцию представляют флагманы АПК. Это, например, мясопереработка, все актуальные коллекции трикотажа для всей семьи. Найдут для себя товары и те, кто занимается ремонтом и благоустройством жилья.

"Першы нацыянальны гандлёвы дом" создан по принципу регионального присутствия. У Минской области здесь более 2700 квадратных метров площадей. Свою продукцию представляют все области Беларуси, а находится объект на востоке столицы.

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