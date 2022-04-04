В Минской области планируют собрать четыре тысячи тонн березового сока

Источник здоровья и березовый сок, сбор которого начался в лесхозах Минской области. Наиболее активно витаминный нектар заготавливают на юге региона. Так, в Слуцком лесхозе планируют заготовить за сезон более 300 тонн сока. Всего в Центральном регионе в этом году планируют собрать 4 тысячи тонн.

Зависеть результат будет от погоды: для активного движения сока нужна теплая погода без сильных ночных заморозков.

Приобрести сок можно не только в пунктах продаж, но и добыть его самостоятельно. Для этого нужно получить разрешение в лесхозе. Специалисты выделят специальное место для сбора березового сока. К заготовке присоединился Илья Цветков.

Стук топоров и гул бензопил слышится в березовой роще недалеко от Слуцка. Здесь стартовал сбор целебного витаминного напитка.

В лесхозах по югу Минской области сбором березового сока активно занимаются всю неделю. В этом сезоне, по словам специалистов, сока должно быть достаточно, несмотря на условия погоды. Из-за ночных заморозков березы "проснулись" позже, чем ожидалось.

Сейчас сокодвижение идет хорошо, но началось на неделю позже, чем в прошлом году. У нас активно работают на заготовке шесть лесничеств. Жилин-Бродское, Воробьевское, Селицкое, Уречское, Амговичское, Гольчицкое лесничество. Виталий Ефимчик, главный инженер Слуцкого лесхоза

Чтобы не повредить ствол дерева, при подсочке нужно действовать соответственно технологии и знать много важных деталей. Пропил необходимо делать на высоте примерно в 40 сантиметров от корневой системы, а сам разрез - под углом 35 градусов.





"Вот такую березу выбрали. Она нам подходит по диаметру. Здесь мы отмеряем. Она по диаметру 34 сантиметра. На высоте 35 - делаем два разреза пилой. После того, как весь сок выйдет, пропилы необходимо обработать специальной смесью. Раствором на основе глины. Это поможет дереву быстрее обновиться".

Приобрести березовый фреш можно прямо на лесной делянке, а также в точках продажи. От лесхозов такие площадки открыты во всех районных центрах области.

Планируем в 2021 году в Слуцком лесхозе заготовить более 300 тонн березового сока. Всего по области поставили себе планку в 4000 тонн. В каждом районном центре будут работать точки по реализации. В крупных городах, как Солигорск - 4,5 точек. Владимир Гриневич, ведущий инженер Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения