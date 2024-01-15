В Минской области подвели итоги конкурса «Ученик года». Почетное звание получил 21 школьник в 7 номинациях, в том числе спортивная, общественная и творческая деятельность. Талантливая молодежь презентовала себя в форме видеовизитки - представляли передовые идеи и разработки. Награды также - победителям интернет-голосования, родителям и педагогам.