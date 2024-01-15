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В Минской области подвели итоги конкурса "Ученик года" - почетное звание получил 21 школьник

В Минской области подвели итоги конкурса «Ученик года». Почетное звание получил 21 школьник в 7 номинациях, в том числе спортивная, общественная и творческая деятельность. Талантливая молодежь презентовала себя в форме видеовизитки - представляли передовые идеи и разработки. Награды также - победителям интернет-голосования, родителям и педагогам.

Признание на церемонии получили и учащиеся колледжей, которые в прошлом году побеждали на международных конкурсах профмастерства. Будущие специалисты провели мастер-классы для гостей - от парикмахерского дела до кондитерского искусства.

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