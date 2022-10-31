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В Минской области подвели итоги третьего трудового семестра
От реконструкции мемориалов до сбора сезонного урожая. Более двух с половиной тысяч молодых людей в этом году провели с пользой летние каникулы. Таковы итоги третьего трудового семестра Минской области. 31 октября состоялось его торжественное закрытие. Делегации пригласили в Минск - в Музей истории Великой Отечественной войны. Сначала молодые люди возложили цветы к стеле "Минск - город-герой" и тем самым почтили память погибших героев, а затем прошла церемония награждения лучших студенческих отрядов разных профилей: строительных, педагогических, сельскохозяйственных, а в этом году впервые работал и медицинский студотряд.
Сегодняшнее мероприятие еще и своеобразный тимбилдинг - когда коллеги из разных районов региона встретились в неформальной обстановке. В Минской области более двух сотен студенческих отрядов, которые дают возможность расти профессионально уже со школьной парты.
После официальной части и награждения для молодых людей организовали экскурсию по залам и экспозициям Музея Великой Отечественной войны.
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