В Минской области поселились две многодетные семьи беженцев

От трудоустройства до восстановления документов. Сегодня во время встречи с руководством Столбцовского района решали вопросы адаптации семьи Эльнади. Две недели назад родителей и пятерых детей эвакуировали из сектора Газа. Беларусь - не чужая страна. В медуниверситете получил высшее образование глава семьи. Сейчас Мухаммеду предлагают вакансию по профилю в районной больнице. Недалеко от Столбцов родилась его жена. Поэтому после ужасов войны вернулись на малую родину, чтобы жить и работать.