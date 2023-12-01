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В Минской области поселились две многодетные семьи беженцев

От трудоустройства до восстановления документов. Сегодня во время встречи с руководством Столбцовского района решали вопросы адаптации семьи Эльнади. Две недели назад родителей и пятерых детей эвакуировали из сектора Газа. Беларусь - не чужая страна. В медуниверситете получил высшее образование глава семьи. Сейчас Мухаммеду предлагают вакансию по профилю в районной больнице. Недалеко от Столбцов родилась его жена. Поэтому после ужасов войны вернулись на малую родину, чтобы жить и работать.

Для старта самостоятельной жизни многодетной семье предлагают жилье в общежитии. В шаговой доступности - школа и детский сад. В перспективе - арендная квартира.

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