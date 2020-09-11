В Минской области появились сразу два новых детских сада

Не для красивой картинки или ради красного словца, но в первую очередь для удобства жителей как больших городов, так и малых населенных пунктов в Беларуси продолжают открываться такие нужные для комфортной жизни объекты социальной инфраструктуры. Сегодня на карте Минской области появились сразу два новых детских сада - в столице и в Воложинском районе. В них предусмотрено все для развития гармоничной личности ребенка: есть бассейн, музыкальный и спортивный залы, оборудованы STEAM-класс, театральная и арт-студии. Подробности - в сюжете Елены Витко.





Новый детский сад в Минске

Так, сегодня свои двери впервые открыл новый детский сад в столичном микрорайоне Лошица-9. Рассчитан он на 230 мест. Знакомство с воспитанниками - уже на следующей неделе. Бассейн, компьютерный класс, музыкальный и тренажерный залы - к встрече все готово!

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

"Мы будем продолжать строительство таких детских садов. А самое главное здесь - это воспитатели. Когда у них в глазах доброта, когда мы видим любовь к работе - для детей это самое главное".











С заботой о детях

С любовью к детям обустроили и дворовую территорию: спортивная зона, игровые площадки - все с акцентом на безопасность. К слову, ясли-сад № 574 получил "здоровьесберегающий" профиль.

Ирина Кузина, заведующая яслями-садом № 574 г. Минска:

"Для нас и для меня, и для детей, и для родителей это долгожданное событие. Эмоции переполняют. Наконец-то мы открылись и сможем принять всех наших малышей".



Современный детский сад открыли в Ивенце

Не менее эмоциональный день и для жителей Ивенца в Воложинском районе. Этот яркий современный детский сад ждали несколько лет. Для сравнения: это дошкольное учреждение до сегодняшнего - единственное в городском поселке, размещается в здании 1938 года постройки. Как раз туда и ходили старшие дети многодетной мамы Оксаны. Есть с чем сравнить…

И кажется, в дошкольном центре развития ребенка увлечение по душе найдет каждый. Кроме бассейна, музыкального и хореографических залов, работает студия конструирования и STEAM-класс. Для более творческих - театральная и арт-студии. Отдохнуть же между занятиями можно в лаунж-зоне или сенсорной комнате.

Развитие социальной инфраструктуры в приоритете

Для реализации такого проекта понадобились почти 10 с половиной миллионов рублей из госказны. Сумма внушительная. Для сравнения: за прошлый год поступление налогов в местный бюджет в Воложинском районе составило 700 тысяч рублей. За эти поступления строительства детского сада пришлось бы ждать более 10 лет.

Этот детский сад в Ивенце - пятый в Минской области, который открыли в этом году. Детей уже приняли новые дошкольные учреждения в Боровлянах, Ратомке, Колодищах и Копище. Всего же в стране 14 садов-новостроек. Запланирован ввод еще 12.