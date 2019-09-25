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В Минской области проходят пикеты. В Дзержинске зарегистрированы 4 инициативные группы

В Минской области продолжается сбор подписей за претендентов в кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания. Во всех районных центрах проходят пикеты. В Дзержинске, например, зарегистрированы 4 инициативные группы. Чтобы их претенденты стали кандидатами в депутаты, надо собрать минимум тысячу подписей.

Сбор подписей в поддержку претендентов в кандидаты в депутаты продолжится до 7 октября. После этого все документы проверят и примут решение о присвоении статуса кандидата в депутаты. Напомним, парламентские выборы пройдут в Беларуси 17 ноября.

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