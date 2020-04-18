В Минской области продолжается высадка леса

Места недавней вырубки дополняют новыми насаждениями. В основном это хвойные породы. Для растений используют разные технологии высадки. Из-за сухой погоды специалисты спешат - надо успеть, пока в почве остается влага. В Березинском лесхозе работа приближается к завершению. Там высажено свыше 70% от запланированного.



Посадочный материал - маленькие деревья - в течение нескольких лет выращивают в специальном питомнике. Так, в этом году в Березинском лесхозе к переезду подготовили свыше 700 тысяч елей.



Кроме того, здесь выращивают декоративные породы - туи, кипарисы, спиреи... А также цветы, которые вскоре украсят городские улицы Березино.



