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В Минской области продолжается высадка леса
Места недавней вырубки дополняют новыми насаждениями. В основном это хвойные породы. Для растений используют разные технологии высадки. Из-за сухой погоды специалисты спешат - надо успеть, пока в почве остается влага. В Березинском лесхозе работа приближается к завершению. Там высажено свыше 70% от запланированного.
Посадочный материал - маленькие деревья - в течение нескольких лет выращивают в специальном питомнике. Так, в этом году в Березинском лесхозе к переезду подготовили свыше 700 тысяч елей.
Кроме того, здесь выращивают декоративные породы - туи, кипарисы, спиреи... А также цветы, которые вскоре украсят городские улицы Березино.
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