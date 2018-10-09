В Минской области проходит кампания по иммунизации

В этом году планируют вакцинировать почти полмиллиона человек. Это примерно 40 % от всего населения региона - количество, необходимое для создания коллективного иммунитета. Бесплатно вакцину смогут получить пожилые люди и с хроническими заболеваниями, студенты и школьники. Кстати, по итогам прошлого года благодаря вакцинации удалось избежать подъема заболеваний в сезон эпидемии.