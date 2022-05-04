В Минской области проходит тематическая акция "Мы будем вечно помнить подвиг земляков"
Мы будем вечно помнить подвиг героев-земляков. Ко Дню Великой Победы в Минской области проходят тематические акции и уроки памяти. Так, в Дзержинске диалог поколений объединил представителей ветеранской организации, педагогов и учащихся. Встреча патриотов прошла в районной библиотеке. Инициативу приурочили к Году исторической памяти. В центре внимания история края в годы Великой Отечественной войны, имена знаменитых земляков, которые защищали Родину, и работа по увековечению памяти воинов-освободителей.
Памяти героев посвящен и большой проект Дзержинской библиотеки - выпуск четырехтомника "Солдаты Победы". В издании - мемуары ветеранов войны, воспоминания о героях, их детях и внуках.