В Минской области проходит тематическая акция "Мы будем вечно помнить подвиг земляков"

Мы будем вечно помнить подвиг героев-земляков. Ко Дню Великой Победы в Минской области проходят тематические акции и уроки памяти. Так, в Дзержинске диалог поколений объединил представителей ветеранской организации, педагогов и учащихся. Встреча патриотов прошла в районной библиотеке. Инициативу приурочили к Году исторической памяти. В центре внимания история края в годы Великой Отечественной войны, имена знаменитых земляков, которые защищали Родину, и работа по увековечению памяти воинов-освободителей.