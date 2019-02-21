В Минской области проходят дни безопасности

Сотрудники МЧС и медики проводят мастер-классы для детей и взрослых. Сегодня в Воложине 200 школьников посетили 6 тематических площадок, где учились оказывать первую помощь, находить нарушения в печном оборудовании и правильно вести себя во время пожара. К тому же детям показали и технику спасателей.

Подробнее Марина Муравьева. Огнетушитель, реанимационный пункт, газовый котел и даже макет печи. На один день площадка физкультурно-оздоровительного комплекса в Воложине стала информационной зоной безопасности.



На каждой из шести тематических зон - свой мастер-класс и инвентарь

Здесь можно не только увидеть, но и закрепить на практике главные правила безопасности. Медики, газоаварийная служба, специалисты ОСВОДа, милиция - полезными знаниями с подростками делились все поочередно. Одна из самых зрелищных тематических площадок - оказание первой помощи.



Здесь можно попробовать наложить шину, научиться остановить кровотечение и даже запустить сердце

Врач-реаниматолог Андрей Якименко вместе со своей женой хирургом на день оставили стены центральной районной больницы. В роли учителей молодые врачи дали мастер-класс по оказанию первой медпомощи.