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В Минской области проходят дни безопасности

Сотрудники МЧС и медики проводят мастер-классы для детей и взрослых. Сегодня в Воложине 200 школьников посетили 6 тематических площадок, где учились оказывать первую помощь, находить нарушения в печном оборудовании и правильно вести себя во время пожара. К тому же детям показали и технику спасателей.

Подробнее Марина Муравьева. Огнетушитель, реанимационный пункт, газовый котел и даже макет печи. На один день площадка физкультурно-оздоровительного комплекса в Воложине стала информационной зоной безопасности.

На каждой из шести тематических зон - свой мастер-класс и инвентарь

Здесь можно не только увидеть, но и закрепить на практике главные правила безопасности. Медики, газоаварийная служба, специалисты ОСВОДа, милиция - полезными знаниями с подростками делились все поочередно. Одна из самых зрелищных тематических площадок - оказание первой помощи.

Здесь можно попробовать наложить шину, научиться остановить кровотечение и даже запустить сердце

Врач-реаниматолог Андрей Якименко вместе со своей женой хирургом на день оставили стены центральной районной больницы. В роли учителей молодые врачи дали мастер-класс по оказанию первой медпомощи.

Виктория Ловчая - активист молодежной организации пожарных - вместе с другими юными спасателями посещает сады и школы. Во время квестов, викторин и спектаклей учит детей, как вести себя на пожаре или спасти человека из воды. В этом году девушка собирается поступать в Университет гражданской защиты МЧС, поэтому с готовностью помогает в организации акции своим будущим коллегам-спасателям. А на улице развернулся музей спецтехники. Школьникам провели экскурсию по автоэкспонатах пяти спасательных служб.

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