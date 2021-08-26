В Минской области проходят масштабные учения МЧС: подготовка аварийных служб к сезону осень-зима

Справиться с последствиями разгула стихии и ликвидировать аварии техногенного характера. Масштабные учения МЧС в Минской области проходят в течение трех дней. Основная тема - подготовка аварийных служб к сезону осень-зима.

В программе - ряд вводных: тушение возгораний на предприятиях, локализация утечки опасных веществ, помощь пострадавшим в ДТП. Кроме того, к комплексным тренировкам подключили и энергетиков. Илья Цветков оценил масштаб маневров (видео).