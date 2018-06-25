В Минской области прошел отборочный этап по водным лыжам за электротягой

На базе водохранилища Птичь юниоры от 15 до 19 лет боролись за выход на первенство Европы. Соревнования провели в трех дисциплинах: слалом, фристайл и прыжки с трамплина. Самые сильные спортсмены в сентябре представят Беларусь в Нидерландах, где и пройдет чемпионат.