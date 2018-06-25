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В Минской области прошел отборочный этап по водным лыжам за электротягой

На базе водохранилища Птичь юниоры от 15 до 19 лет боролись за выход на первенство Европы. Соревнования провели в трех дисциплинах: слалом, фристайл и прыжки с трамплина. Самые сильные спортсмены в сентябре представят Беларусь в Нидерландах, где и пройдет чемпионат.

Через неделю в Минске начнется отбор на чемпионат Европы по водным лыжам за катером.  

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