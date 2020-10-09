В Минской области прошел региональный молодежный форум "Беларусь - это мы"

Буквально полчаса назад в Минской области завершился региональный молодежный форум "Беларусь - это мы". Он объединил более 800 участников. Программа насыщенная: с утра в составе групп они отправились по разным маршрутам. Посетили знаковые учреждения и предприятия области. Также в рамках форума работала интерактивная площадка в "Борисов-Арене". Там представили различные молодежные разработки и инновационные проекты. Среди них, например, приложение, которое поможет детям с особенностями развития в игре познакомиться с животным миром.