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В Минской области прошел региональный молодежный форум "Беларусь - это мы"

Буквально полчаса назад в Минской области завершился региональный молодежный форум "Беларусь - это мы". Он объединил более 800 участников. Программа насыщенная: с утра в составе групп они отправились по разным маршрутам. Посетили знаковые учреждения и предприятия области. Также в рамках форума работала интерактивная площадка в "Борисов-Арене". Там представили различные молодежные разработки и инновационные проекты. Среди них, например, приложение, которое поможет детям с особенностями развития в игре познакомиться с животным миром.

Завершилось же мероприятие открытым диалогом. Встреча молодежи и руководства области прошла во Дворце культуры в Борисове. Там обсудили вопросы занятости, социальных проектов и грантовой поддержки молодых людей.

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