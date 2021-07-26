В Минской области прошли соревнования вальщиков леса

Свое мастерство накануне продемонстрировали и вальщики леса. В Минской области состоялся чемпионат. Продемонстрировать виртуозное владение пилой приехали около 70 участников. Среди них - действующие чемпионы мира и республики, опытные профессионалы из лесхозов и начинающие вальщики.



В этом году чемпионат проходил в 27-й раз. Абсолютным лидером областных соревнований "Лесоруб-2021"стал Клецкий лесхоз. В командном зачете 1 место завоевала команда Вилейского опытного лесхоза, 2 место - у вальщиков из Березино.

