В Минской области провалившихся под лед рыбаков спасли работники МЧС

Ранним утром недалеко от агрогородка Новоселки Пуховичского района под лед провалились двое мужчин. О произошедшем сообщили очевидцы. Прибывшие подразделения МЧС увидели на расстоянии 30 м от берега потерпевших, которые удерживались на поверхности льда. При помощи лестницы-штурмовки, спасательного круга и веревки мужчин извлекли на берег. С общим переохлаждением они были доставлены в районную больницу. Рыбаки находились в спасательных жилетах, что во многом предотвратило трагедию.