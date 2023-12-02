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В Минской области провалившихся под лед рыбаков спасли работники МЧС

В Минской области провалившихся под лед рыбаков спасли работники МЧС

В Минской области работники МЧС спасли провалившихся под лед рыбаков, пишет БЕЛТА.

Ранним утром недалеко от агрогородка Новоселки Пуховичского района под лед провалились двое мужчин. О произошедшем сообщили очевидцы. Прибывшие подразделения МЧС увидели на расстоянии 30 м от берега потерпевших, которые удерживались на поверхности льда. При помощи лестницы-штурмовки, спасательного круга и веревки мужчин извлекли на берег. С общим переохлаждением они были доставлены в районную больницу. Рыбаки находились в спасательных жилетах, что во многом предотвратило трагедию.

Утром 2 декабря работники ОСВОДа спасли 66-летнего мужчину, провалившегося под лед на Смолевичском водохранилище. Его благополучно доставили на берег.

Фото:скриншот видео МЧС

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