В Минской области проводят активную вакцинацию диких животных против бешенства

При помощи авиации в лесах разбрасывают приманки с капсулами вакцины. Это самый эффективный способ. Ежедневно четыре специально оборудованных самолета обрабатывают почти полторы тысячи квадратных километров леса.



Вакцинация имеет положительный эффект. За последние восемь лет почти в три раза снизилось количество заболеваний диких животных.



