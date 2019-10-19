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В Минской области проводят активную вакцинацию диких животных против бешенства

При помощи авиации в лесах разбрасывают приманки с капсулами вакцины. Это самый эффективный способ. Ежедневно четыре специально оборудованных самолета обрабатывают почти полторы тысячи квадратных километров леса.

Вакцинация имеет положительный эффект. За последние восемь лет почти в три раза снизилось количество заболеваний диких животных.

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