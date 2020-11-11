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В Минской области работают общественные приемные

Продолжается и сбор предложений от населения по развитию разных сфер жизни нашей страны и центрального региона в частности. Для этого в Минской области до конца ноября будут работать общественные приемные. Прошли они и сегодня. Так, в Червене местных жителей выслушали представители профсоюзных организаций, жилищно-коммунального хозяйства района и отдела землеустройства. Во время встречи обсудили вопросы выделения земельных участков, поддержки многодетных семей, реализации молодежных инициатив. Шел разговор и о повышении роли органов местного управления.

Все идеи и предложения фиксируются, они станут основой подготовки к Всебелорусскому народному собранию. Для взаимодействия с жителями разных регионов открыты администрации всех районных центров. Время их работы можно узнать на сайтах и по телефонам местных исполкомов.

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