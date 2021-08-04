ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Минской области развивается городошный спорт

Математический расчет, внимательность и тренировка выдержки. В Минской области активно развивается городошный спорт. В жизнь его возвращают любители и профессионалы. Среди игроков в городки много чемпионов областного, республиканского и международного уровней. В эпоху современных технологий игра на свежем воздухе притягивает к себе все больше молодежи, которая интересуется активным отдыхом. Правила игры знает и наш корреспондент Татьяна Божко (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все