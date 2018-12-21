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В Минской области развиваются профильные классы аграрной направленности
Нововведения в образовании для эффективной работы агропромышленного комплекса! В Минской области развиваются профильные классы аграрной направленности. В этом году сели за парты более 200 учеников в 37 школах. Самые большие агроклассы в Крупском, Борисовском, Столбцовском, Дзержинском районах. Новые знания укрепляет и практика на сельхозпредприятиях. Таким образом у старшеклассников есть дополнительная возможность поступить в профильные вузы. Про выбор профессии подробнее Алексей Кондратенко.
Земляника, вишня или слива! Только на таких занятиях узнаешь весь научно-практический "вкус" этих и других культур. С осени десятиклассники Деревнянской средней школы положили в свою корзину знания из растениеводства. Зима - период для животноводства.
Еще один важный аспект в образовании - практика! Зимой, конечно, нет никаких полевых работ. Но много чего интересного можно узнать на мехдворе или молочно-товарном комплексе. В хозяйстве "Деревное" хорошие результаты в мясо-молочном производстве. Своим опытом аграрии с удовольствием делятся со школьниками. А тем, кто будет учиться в профильном университете, и дополнительной стипендией помогут.
Пока же старшеклассники определяются с точным выбором профессии. Деревнянская школа сотрудничает с Белорусским аграрно-техническим университетом в Минске почти 20 лет. Причем такая кооперация приносит хорошие плоды.
Итак, впереди еще вторая половина учебного года. А уже летом знания по аграрной тематике ученики смогут закрепить во время длительной практики в БАТУ.
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