В Минской области с начала года зарегистрировано почти 70 случаев помощи спасателей потерявшимся в лесу

Спасатели все чаще начали выезжать на помощь тем, кто потерялся в лесу. В Минской области с начала года зарегистрировано почти 70 случаев. В зоне особого риска - пожилые и любители посетить лес впервые. Время сбора грибов и клюквы, поэтому специалисты рекомендуют любителям тихой охоты не забывать о простых правилах безопасности.



Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС Беларуси:

Отправляясь в лес, нужно четко понимать, что это не прогулка в магазин, и необходимо подготовиться. Собрать, скажем так, тревожный чемоданчик. Обязательно взять с собой заряженный мобильный телефон, какой-то запас еды, воды, обязательно взять с собой спички, нож. Вдруг так сложатся обстоятельства, что вам придется ночевать в лесу.



Перед походом в лес спасатели также рекомендуют предупредить о своем маршруте родных и озвучить примерное время возвращения.