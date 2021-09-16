3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Минской области с начала года зарегистрировано почти 70 случаев помощи спасателей потерявшимся в лесу
Спасатели все чаще начали выезжать на помощь тем, кто потерялся в лесу. В Минской области с начала года зарегистрировано почти 70 случаев. В зоне особого риска - пожилые и любители посетить лес впервые. Время сбора грибов и клюквы, поэтому специалисты рекомендуют любителям тихой охоты не забывать о простых правилах безопасности.
Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС Беларуси:
Отправляясь в лес, нужно четко понимать, что это не прогулка в магазин, и необходимо подготовиться. Собрать, скажем так, тревожный чемоданчик. Обязательно взять с собой заряженный мобильный телефон, какой-то запас еды, воды, обязательно взять с собой спички, нож. Вдруг так сложатся обстоятельства, что вам придется ночевать в лесу.
Перед походом в лес спасатели также рекомендуют предупредить о своем маршруте родных и озвучить примерное время возвращения.
Президент
Все
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Лукашенко поздравил ФПБ с 120-летием профсоюзного движения страны
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов