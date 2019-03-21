В Минской области сбор березового сока начался на две недели раньше

На сегодня сочные деревья принесли более 60 тонн продукта. Пока ночью есть заморозки, сок собирают буквально по каплям. Но специалисты уверены: интенсивность сбора увеличится с повышением температуры воздуха.



На полках магазинов скоро появится березовый сок нового сезона с мятным, гранатовым и хлебным ароматом. Подробнее - Наталья Кезик.



Шесть лет Евгений Бойко весенний сезон в лесу открывает с путешествия по березовой роще. Лесник на своем участке отвечает за сбор сока. Под наблюдением полторы тысячи берез. Каждую необходимо осмотреть и вовремя забрать полные мешки. Сочный сезон короткий, примерно две недели.



Про места, где самостоятельно можно собирать сок, узнать можно в лесничествах. За незаконное подсочивание деревьев предусмотрен штраф - без малого полтысячи рублей.



В сочный сезон одна взрослая береза за день может дать 20-30 литров сока. В Стародорожском лесничестве на сегодня подсочено 5 тысяч деревьев. И за ними необходим пристальный присмотр. Березовый сок под лесными солнечными лучами может скиснуть буквально за несколько часов.



Поэтому сок из стародорожских лесов сразу отправляют на переработку.



Там полезный лесной напиток проверяют на экологичность и натуральность. Сырой продукт очищают, стерилизуют и отправляют на производство.



За сутки завод может переработать примерно 30 тонн сока. Здесь готовят березовый фреш с черникой, яблоком, гранатом. Даже с ароматом мяты либо хлеба. Белорусский сок уже распробовали и за границей. На экспорт предприятие отправляет не только законсервированный продукт, но и полуфабрикат - сок, который прошел очистку и термическую обработку.