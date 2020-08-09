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В Минской области сегодня открыто 992 участка

Правом досрочного голосования в столичном регионе воспользовались почти 40 % избирателей, а это 452 тысячи человек. А сегодня с самого утра жители малых городов и деревень активно идут на избирательные участки.

На прямую связь со студией выходит Надежда Сербиненко, она сейчас находится в Крупках, где насыщенная не только электоральная, но и спортивная программа.На связи Минская область, славный, цветущий город Крупки. Город компактный, здесь живет около 10 тысяч человек. Если говорить в целом о Минской области, то всего сегодня, в основной день голосования, в регионе открыты 992 участка по выборам.


Основу экономики Крупского района составляет аграрный сектор

Немного информации о самом Крупском районе. Основу экономики района составляет именно аграрный сектор, промышленный в последние годы демонстрирует неплохие результаты. Здесь производят торф на экспорт, собирают крупную сельхозтехнику и возделывают интересную и перспективную культуру - лен. Если говорить о настроении людей, которых мы встретили здесь, на избирательном участке № 26, в районном центре культуры, то чувствуется, что люди уверены в своем выборе, настроение ровное, спокойное, люди голосуют за стабильность. Те избиратели, с кем нам удалось сегодня пообщаться, поделились, что свой выбор делают исключительно осознанно и взвешенно. По мнению наших собеседников - местных жителей, импульсные решения, скажем так, на эмоциях, в таком деле просто недопустимы. Вот фрагменты интервью, послушаем.Те, кто уже проголосовал, сразу с избирательных участков отправились на важное городское мероприятие.



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В Крупках открылся новый стадион для мини-футбола

Здесь теперь смогут заниматься ребята не только из городских школ, но и со всего района. В таком важном для города событии приняла участие знаменитая уроженка крупской земли Екатерина Карстен. Двукратную олимпийскую чемпионку по академической гребле, в совокупности обладательницу четырех олимпийских наград неспроста называют Екатериной Великой. Такое количество наград и побед - это просто что-то запредельное. Отличный спортивный подарок - новое поле - конечно, воодушевил и порадовал местных жителей. Получился двойной праздник. Вот в такой спортивной атмосфере проходят сегодня выборы Президента Республики Беларусь в городе Крупки, Минская область.

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