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В Минской области стартовал сбор гречихи

В хозяйстве "Крайск" Логойского района в этом году эту сельхозкультуру собирают впервые. Техника работает в поле весь световой день. Время сбора зависит от погоды. Должно быть тепло и сухо - эта культура не любит влагу. Обработать площадь в 35 гектаров планируют за три дня. Далее гречиху отправят на сушку.

Большую часть урожая предприятие отдает на переработку. На заводах зерно превращают в крупу, которую мы видим на прилавках магазинов.

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