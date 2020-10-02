В Минской области стартовал сбор гречихи

В хозяйстве "Крайск" Логойского района в этом году эту сельхозкультуру собирают впервые. Техника работает в поле весь световой день. Время сбора зависит от погоды. Должно быть тепло и сухо - эта культура не любит влагу. Обработать площадь в 35 гектаров планируют за три дня. Далее гречиху отправят на сушку.