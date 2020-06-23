В Минской области стартовала акция по профилактике ДТП с участием мотоциклов

Мотоциклисты в эти дни - под вниманием сотрудников ГАИ. В Минской области стартовала акция по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием двухколесного транспорта. Дорожная милиция проводит рейды - контролирует соблюдение правил движения мотоциклистами, выявляет правонарушения, проводит профилактические беседы. Также - на особом контроле техническое состояние байков. За правонарушения водителей двухколесного транспорта ждут разные административные меры - от предупреждения и штрафа до лишения прав.