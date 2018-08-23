В Минской области стартовала акция "В центре внимания - дети!"

Сейчас спасатели работают рядом с торговыми центрами и школьными базарами. В игровой форме напоминают о правилах поведения. К началу учебного года проверяют и готовность школ: планы эвакуации, работу пожарной сигнализации. Подробнее Наталья Кезик.

Пять локаций - пять заданий. Сегодня утром дети в этом лагере на линейку собрались почти по боевой тревоге. На скорость надевают амуницию спасателя, в крагах - специальных перчатках - завязывают узлы и водой сбивают импровизированные кегли.

Даниэлла Песина в детский лагерь под Минском приехала из Вильнюса. В Беларуси школьница отдыхает впервые. За насыщенной программой не заметила, как быстро пролетела смена. А сегодня впервые увидела спецтехнику белорусских спасателей и надела боевую амуницию. Через несколько дней уже в родном Вильнюсе Даниэлла будет вспоминать белорусских друзей, активный отдых и готовиться к школе.

За лето спасатели побывали в каждом лагере центрального региона. Только в Минском районе на свежем воздухе провели полсотни уроков безопасности. Сейчас - в конце лета - отправились с проверками в детские школы и сады. Планы эвакуации, огнетушители и пожарная сигнализация - все средства пожарной безопасности должны быть готовы к новому учебному году.

До конца августа спасателей с подарками и уроками по безопасности также можно встретить рядом с крупными торговыми и развлекательными центрами.