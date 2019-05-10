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В Минской области центром торжественных мероприятий стал Жодино
В Минской области центром торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, стал Жодино. В город машиностроителей съехались делегации не только со всей страны, но и гости из побратимов Жодино. Они возложили цветы к монументу в честь матери-патриотки Анастасии Куприяновой - местной жительницы и белоруской партизанки, пятеро сыновей которой погибли на войне.
Массовым и по-своему креативным стал парад с участием Минского областного кадетского училища, а также военной техники. К ним присоединились колонны трудовых коллективов и молодежи. Всего более 4 тысяч человек. Отметим, что как и все регионы страны, жители Минской области также присоединились к акции "Беларусь помнит".
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