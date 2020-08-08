В Минской области участились случаи отравления грибами

Жаркое и влажное лето - идеальные условия для богатого урожая даров леса. Однако медики предостерегают: собирать грибы надо осторожно. С отравлением только в столице обращаются за медпомощью свыше полусотни человек каждый сезон. Чтобы избежать неприятностей, лучше собирать только те грибы, которые хорошо знаете, и правильно их готовить.



При первых признаках отравления врачи советуют немедленно вызывать скорую помощь. До приезда медиков принять активированный уголь.



