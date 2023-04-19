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В Минской области в апреле выявили около 700 несанкционированных свалок
Около 700 несанкционированных свалок выявили в Минской области с начала месячника по наведению порядка на земле. Об этом рассказал заместитель председателя Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Добрицкий, пишетагенство "Минск-Новости".
"После схода снежного покрова появилась экологическая проблема - несанкционированные свалки. За последние три недели были выявлены около 700 мест с бытовыми отходами. Более 500 из них уже убраны, работы по очищению территорий продолжаются", - отметил Добрицкий.
Напомним, в Минской области с 6 марта по 30 апреля проходит месячник по наведению порядка. Участники благоустраивают территории придорожных полос, лесные и сельскохозяйственные земли, садоводческие товарищества, а также жилфонды.
Фото:pixabay.com
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