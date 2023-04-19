В Минской области в апреле выявили около 700 несанкционированных свалок

Около 700 несанкционированных свалок выявили в Минской области с начала месячника по наведению порядка на земле. Об этом рассказал заместитель председателя Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Добрицкий, пишетагенство "Минск-Новости".

"После схода снежного покрова появилась экологическая проблема - несанкционированные свалки. За последние три недели были выявлены около 700 мест с бытовыми отходами. Более 500 из них уже убраны, работы по очищению территорий продолжаются", - отметил Добрицкий.

Напомним, в Минской области с 6 марта по 30 апреля проходит месячник по наведению порядка. Участники благоустраивают территории придорожных полос, лесные и сельскохозяйственные земли, садоводческие товарищества, а также жилфонды.