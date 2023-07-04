В Минской области в ближайшие дни ожидается до +30 °C, к выходным немного похолодает

В Беларусь возвращается жара. В центральный регион на время приходят высокие температуры, но с осадками. Завтра ночью местами, днем по юго-востоку Минской области пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ожидается усиление ветра до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +30 °C. Ночью от 10 до 18 тепла.