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В Минской области в ближайшие дни ожидается до +30 °C, к выходным немного похолодает

В Беларусь возвращается жара. В центральный регион на время приходят высокие температуры, но с осадками. Завтра ночью местами, днем по юго-востоку Минской области пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ожидается усиление ветра до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +30 °C. Ночью от 10 до 18 тепла.

К выходным станет немного прохладнее. Осадки на большей части территории Минской области сохранятся.

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