Чистая вода без примесей железа. В Минской области в этом году сдадут в эксплуатацию 40 станций обезжелезивания в 15 районах области. Установка станций фильтрации решит вопрос повышенного содержания железа. Сейчас строительство подобного комплекса ведется в Березинском районе. Станция начнет работу в этом году и полностью обеспечит чистой водой город Березино. На сегодня почти 90 % жителей области получают абсолютно чистую питьевую воду. В планах на ближайшие несколько лет достичь цифры в 100 %.



Чтобы обеспечить все население качественной питьевой водой из централизованных источников, запланировано построить около 350 подобных станций. Завершить их строительство планируют в 2025 году.