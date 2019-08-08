3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Минской области в этом году сдадут в эксплуатацию 40 станций обезжелезивания
Чистая вода без примесей железа. В Минской области в этом году сдадут в эксплуатацию 40 станций обезжелезивания в 15 районах области. Установка станций фильтрации решит вопрос повышенного содержания железа. Сейчас строительство подобного комплекса ведется в Березинском районе. Станция начнет работу в этом году и полностью обеспечит чистой водой город Березино. На сегодня почти 90 % жителей области получают абсолютно чистую питьевую воду. В планах на ближайшие несколько лет достичь цифры в 100 %.
Чтобы обеспечить все население качественной питьевой водой из централизованных источников, запланировано построить около 350 подобных станций. Завершить их строительство планируют в 2025 году.
Президент
Все
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Политика
Все
Общество
Все
7 Ноября в Беларуси стал праздником новостроек и доброй традицией созидания
Невероятный спортивный накал на чемпионате по колке дров среди СМИ
БСЖ Белтелерадиокомпании и МЧС помогли убрать территорию приюта для собак "Долина трех китов"
Страны СНГ разработают проект концепции военного сотрудничества до 2030 года
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов