В Минской области вопрос номер один - устранение критической ямочности на дорогах

Нестабильная погода не повод останавливать дорожные работы. В Минской области сейчас устранение критической ямочности - вопрос номер один. Около 4 тысяч квадратных метров покрытия необходимо заменить после суровой зимы. Специальная мобильная асфальтная смесь не теряет своих свойств при перепадах температур и во время транспортировки на большие расстояния по областным магистралям. Ее активно используют для ликвидации повреждений.



Ликвидировать критическую ямочность в Минской области планируют до 1 апреля, если температура воздуха будет стабильной - около нуля.



