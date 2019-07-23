В Минской области восстанавливают криницы

Местным жителям помогают волонтеры проекта "Доброе сердце" молодежной организации страны. Сегодня они начали благоустройство криницы в деревне Заречье Столбцовского района. За два месяца здесь планируют оборудовать уютную зону отдыха, где можно будет набрать "живой" воды.

Наталья Кузьмицкая продолжит тему. Журналист, художник, фотограф, краевед, писатель, а главное, человек, который с большим уважением относится к родной земле - Василий Зенько написал целую книгу о своей деревне. В ней сведения и об удивительном роднике, который когда-то был действительно сакральным местом для всей окрестности. Идею Василия Зенько - восстановить криничку, а вместе с ней и славные традиции этого городка, поддержали на местном уровне. К благоустройству присоединились и волонтеры Белорусского союза молодежи. Сегодня они помогали расчистить живительный ручеек. Буквально за два месяца здесь планируют оборудовать удобные подходы к кринице, сделать зону отдыха. Комфорт в первую очередь оценят те, кто будет приезжать за питьевой водой, чтобы утолить жажду. Рядом будут предусмотрены парковочные места.

Кстати, за последние два года в городках и деревнях Минской области восстановлено и благоустроено около двадцати природных источников. К концу года работа запланирована еще на 70 таких объектах. Такую своеобразную патриотическую эстафету молодежь подхватывает от старшего поколения. Раньше наши предки считали кринички местом силы и верили, что вода из нее владеет чудодейственной силой и может вылечить болезни. Это агрогородок Рубежевичи, криничку здесь восстановили несколько десятилетий назад, сейчас местные жители старательно поддерживают ее состояние, а за вкусной питьевой водой приезжают даже из столицы.