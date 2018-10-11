3.68 BYN
В Минской области возобновляют традиции создания родовых поместий
Сохранить традиции предков и передать следующим поколениям живые страницы семейной истории. В Минской области возобновляют традиции создания родовых поместий. Так, семейную усадьбу под Раковом восстановили столичные медики. Валентин и Ирина Дюбан дали вторую жизнь хутору около Налибокской пущи. На участке создали настоящий живой семейный музей - высадили родовую аллею, выращивают редкие породы деревьев и экзотические растения. Среди них гинкго билоба и сиквоя. Большой дом построили исключительно из природных материалов - деревянный сруб привезли с побережья Нарочи. А большую часть мебели и украшения сделали своими руками.
Семейные усадьбы были особенно популярны в XVII столетии и, как правило, размещались в отдаленных от городов местах.