В Минской области возрождают технологию создания руховских ковров

Это когда на черном полотне размещают соломенных птиц и невероятные букеты.



Такими картинами начали украшать дома в 50-е годы прошлого столетия. Тогда мастерицы из деревни Рухово придумали оригинальный предмет декора.



В этом году необычному ремеслу решили придать статус историко-культурной ценности. Предложение поддержала рада по вопросам историко-культурного наследия при Министерстве культуры.



Наша съемочная группа отправилась в Стародорожский район, чтобы увидеть, как создают оригинальные панно (видео).



