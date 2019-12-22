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В Минской области возрождают технологию создания руховских ковров

Это когда на черном полотне размещают соломенных птиц и невероятные букеты.

Такими картинами начали украшать дома в 50-е годы прошлого столетия. Тогда мастерицы из деревни Рухово придумали оригинальный предмет декора.

В этом году необычному ремеслу решили придать статус историко-культурной ценности. Предложение поддержала рада по вопросам историко-культурного наследия при Министерстве культуры.

Наша съемочная группа отправилась в Стародорожский район, чтобы увидеть, как создают оригинальные панно (видео).

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